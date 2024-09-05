Владивосток, 5 сентября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Запад и Киев отказались от стамбульских соглашений, чтобы добиться стратегического поражения РФ, но у них это не получается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 5 сентября.

Сергей Карпухин/ТАСС

«Да, нужно было еще кое-что доработать, но в целом виза-то стоит, это же документ. Потом приехал господин [бывший премьер-министр Великобритании Борис] Джонсон, как известно, британские власти это подтверждают, и дал указание украинцам воевать до последнего украинца. Что сегодня происходит с целью добиться стратегического поражения России»,— добавил он.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня Путин напомнил, что Москва готова к переговорам с украинской стороной на базе Минских и Стамбульских соглашений. Пока что никаких сигналов о готовности к переговорам со стороны Верховной рады Украины нет, добавил глава государства.

Президент Турции Реджет Тайип Эрдоган заявил, что Анкара на саммите НАТО в США предложила вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине и взять за основу для переговоров стамбульский процесс. По его словам, Турция поддерживает отношения как с российской, так и с украинской стороной.

Россия искренне хотела договориться с Украиной на мирных переговорах в 2022 году, делегация от Украины выражала такое же желание, заявил помощник президента Владимир Мединский, возглавлявший переговорную группу от РФ в Стамбуле.

В Стамбуле российская и украинская делегации пришли к договорённостям о внеблоковом и неядерном статусе Украины и гарантиях безопасности для неё. Но киевский режим отказался от достигнутых договорённостей, а его глава Владимир Зеленский заявил, что Украина будет добиваться возвращения к границам 1991 года.

Член делегации от Украины Давид Арахамия в ноябре 2023 года признал, что мирные переговоры в Стамбуле сорвал тогдашний британский премьер Борис Джонсон, который и убедил Киев продолжать боевые действия.

17 июня 2023 года Путин на встрече с руководителями стран Африки показал им парафированный мирный договор с Украиной, предусматривающий положение о нейтралитете Киева и гарантии безопасности. Он также продемонстрировал проект стамбульского договора, в котором были учтены различные положения, в том числе количество единиц военной техники и личного состава. Украинские власти отказались от договорённостей, как только Россия отвела войска от Киева, подчеркнул президент.