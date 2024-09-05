Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:23 — ИА Регнум. В рамках повышения технологического потенциала на Дальнем Востоке запустят пилотный проект по производству гражданских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 5 сентября заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

Кристина Кормилицына/РИА Новости

Глава государства отметил, что российские власти будут поддерживать развитие на Дальнем Востоке передовых отраслей, а также инфраструктуры экономики больших данных и искусственного интеллекта.

«В том числе организуем зону для обработки беспилотных летательных аппаратов в гражданских целях. Чтобы задействовать на полную мощь преимущество технологического прогресса, продолжим наращивать научный и образовательный потенциал Дальнего Востока», — сказал он.

Как сообщало ИА Регнум, в середине июня Путин отметил, что вопрос об использовании беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке стоит на повестке дня. Этот вид перевозок особенно перспективен в данном регионе, добавил глава государства.

В июле 2023 года Путин заявил о необходимости утвердить нацпроект по беспилотникам. Занимавший в то время пост первого вице-премьера Андрей Белоусов в августе 2023 года сообщил о готовности нацпроекта и о том, что продолжается работа по подготовке его бюджета.