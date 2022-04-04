Москва, 13 июля, 2023, 17:19 — ИА Регнум. Национальный проект по беспилотникам должен быть утверждён до 1 сентября текущего года. С таким требованием 13 июля на Форуме будущих технологий выступил президент России Владимир Путин.

«Как мы и договаривались с коллегами прошу утвердить его (нацпроект ― Прим. ред) до 1 сентября 2023 года», ― подчеркнул российский лидер.

Глава государства также указал, что реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиасредств необходимо учесть как приоритет при формировании бюджета на 2024 и плановый период до 2026 года.

«Принципиально важно системно смотреть на следующий технологический уклад, создавать отрасли и рынки будущего. Именно в такой логике построен нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем», ― пояснил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в июне Путин пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяется большое внимание и что правительство рассматривает варианты помощи отрасли.

Перед этим глава государства поручил правительству принять меры для интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. В частности, российский лидер упомянул системы навигации и посадки, наблюдения и противодействия противоправному применению БПЛА. Президент заявил, что Росавиация должна активнее работать над цифровизацией воздушного движения.

В конце июня правительство России утвердило стратегию развития беспилотной авиации в стране до 2030 года. Предполагается её использование на перспективу до 2035 года.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов также заявил, что сейчас правительство завершает подготовку нацпроекта по развитию беспилотной авиации. Он сообщил, что работа в этом направлении ведётся параллельно с разработкой стратегии, и нацпроект станет основой механизма её реализации.