Москва, 6 августа, 2023, 14:59 — ИА Регнум. Российский национальный проект по развитию беспилотных авиасистем готов, работы по его бюджету продолжаются. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер России Андрей Белоусов в ходе интенсива «Архипелаг-2023».

Иван Шилов ИА REGNUM

Он напомнил, что данный нацпроект в соответствии с поручением президента России должен быть утвержден до 1 сентября, в настоящее время он уже готов.

Белоусов уточнил, что в настоящее время по бюджетному процессу ещё идут соответствующие работы, поэтому нацпроект будет развёртываться сразу же после утверждения бюджета в 2023 году.

«Но в основном это 2024–2025 годы по тем направлениям, которые я сказал», — уточнил Белоусов, добавив, что в проекте было предусмотрено большое количество мер господдержки, в том числе поддержки производителей в виде предоставления разных форм субсидий и поддержки потребителей в виде субсидирования лётного часа.

Также будут поддерживаться научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы, поддержку получит и создание инфраструктуры, пояснил вице-премьер России.

Как передавало ИА Регнум, Белоусов также заявил, что по производству гражданских дронов в 2024 году Россия должна выйти на объём в 18 тыс. крупных и средних беспилотников. Он также заявил о готовности России к официальному запуску и развитию новой отрасли экономики — по созданию беспилотных авиационных систем. На данный момент, по словам Белоусова, все федеральные проекты нового нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» структурированы.

В июне президент России Владимир Путин пообещал поддержку разработчикам беспилотников. Он заявил, что этой задаче в военной промышленности уделяется большое внимание и что правительство рассматривает варианты помощи отрасли. Глава государства также указал, что реализацию нацпроекта по развитию беспилотных авиасредств необходимо учесть как приоритет при формировании бюджета на 2024-й и плановый период до 2026 года.