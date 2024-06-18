Якутск, 18 июня, 2024, 12:45 — ИА Регнум. Вопрос об использовании беспилотного авиатранспорта на Дальнем Востоке стоит на повестке дня, этот вид перевозок особенно перспективен в данном регионе, заявил 18 июня президент Владимир Путин.

Петр Ковалев/РИА Новости/POOL

В Якутске на встрече со специалистами, приехавшими для работы на Дальний Восток, глава государства пообещал «подтолкнуть вперёд» этот вопрос.

«Беспилотный авиационный транспорт — это очень перспективное для таких расстояний направление деятельности. Этот вопрос стоит на повестке дня», — сказал президент.

Он также подчеркнул, что все намеченные планы по развитию транспортной инфраструктуры Дальневосточного федерального округа должны быть осуществлены.

Как передавало ИА Регнум, в ходе той же встречи президент также отметил, что ВС России успешно применяют беспилотную авиацию в зоне проведения спецоперации. РФ будет создавать новые центры по развитию беспилотной авиации, в том числе на Дальнем Востоке, рассказал глава государства.

В июле 2023 года Путин заявил, что до 1 сентября должен быть утверждён нацпроект по беспилотникам. Занимавший тогда пост первого вице-премьера Андрей Белоусов в августе сообщил о готовности нацпроекта и о том, что продолжается работа по подготовке его бюджета.

Правительство в том же месяце обсудило первоочередные действия по развитию отрасли БПЛА в рамках нацпроекта. Старт проекта наметили на 1 января 2024 года. Правительство поставило задачу по разработке развёрнутого плана производства разных типов дронов, ориентированного в том числе на удовлетворение государственного гражданского заказа.