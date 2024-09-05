Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:22 — ИА Регнум. Россия готова и может реализовывать транспортные проекты глобального масштаба. Об этом 5 сентября на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) заявил президент России Владимир Путин.

Владимир Астапкович/РИА Новости

Глава государства отметил, что на восточном полигоне железных дорог и на всех крупных автодорожных объектах России развернута действительно большая работа, в которой задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих российских регионов.

«Своим интенсивным трудом, ответственным подходом к делу они доказывают, что Россия может и готова строить быстро, много и качественно, реализовывать инфраструктурные, транспортные проекты национального и в полном смысле этого слова глобального масштаба», ― заявил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, Путин 18 июля заявил, что развитие Дальнего Востока остаётся приоритетом для России на весь XXI век. Он отметил, что уже сегодня Дальневосточный регион демонстрирует очень хорошие темпы роста. В пример президент привёл рост объёма грузоперевозок, потребления электроэнергии, производства золота и угля.

Путин также подчеркнул и важность развития инфраструктуры, включая Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали. При этом президент отметил, что идея строительства моста на Сахалин не забыта.

Ранее российский лидер напомнил о задаче, которая была поставлена в послании Федеральному собранию, по сокращению очереди на границе. Он заявил, что к 2026 году на первых пяти автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке скорость досмотра должна составлять не более 10 минут. Выйти на такой результат нужно уже в 2026 году, указал Путин.

Также глава государства заявил, что совместный с Китаем проект крупных логистических комплексов и расширения пунктов пропуска через границу должен быть запущен уже с 2025 года.