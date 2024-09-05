Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Совместный с Китаем проект крупных логистических комплексов и расширения пунктов пропуска через границу должен быть запущен уже с 2025 года. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума во Владивостоке.

Александр Кряжев/РИА Новости

«Прошу правительство отработать все организационные и финансовые вопросы, чтобы приступить к реализации этого плана уже со следующего, 2025 года», — заявил российский лидер.

Глава государства напомнил, что в мае 2024 года в рамках государственного визита в КНР Москва и Пекин договорились о совместной работе над проектом крупных логистических комплексов. По словам Путина, он придаст мощный импульс развитию Хабаровска и всего региона.

Как уточнил российский лидер, проект предполагает создание крупных логистических комплексов в регионе, новых пунктов пропуска через государственную границу и расширение автодорожной сети.

Как сообщало 5 сентября ИА Регнум, Путин на ВЭФ заявил, что Россия готова и может реализовывать транспортные проекты глобального масштаба. Он отметил, что на восточном полигоне железных дорог, на всех крупных автодорожных объектах развёрнута большая работа, в которой задействованы специалисты из многих российских регионов.

Российский лидер 18 июля заявил, что развитие Дальнего Востока остаётся приоритетом для России на весь XXI век. Путин подчёркивал важность развития инфраструктуры, включая Транссибирскую и Байкало-Амурскую магистрали.

Заместитель председателя КНР Хань Чжэн на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках ВЭФ 4 сентября заявил, что отношения России и Китая в рамках стратегического партнёрства продолжают развиваться по восходящей. Китайский политик выразил готовность страны реализовать важные договоренности Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, повышая уровень взаимодействия двух государств.