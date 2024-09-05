Владивосток, 5 сентября, 2024, 09:18 — ИА Регнум. К 2026 году на первых пяти автомобильных погранпереходах на Дальнем Востоке скорость досмотра должна составлять не более 10 минут. Об этом 5 сентября заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Напомню о задаче, которая была поставлена в послании Федеральному собранию, а именно: сократить очереди на границе, снизить типовое время досмотра грузового автотранспорта. Это не должно превышать 10 минут», — сказал Путин.

Глава государства отметил хорошую динамику в скорости обработки международных грузов на железнодорожных погранпереходах.

Как сообщало ИА Регнум, на сессии Путин отметил, что Россия готова и может реализовывать транспортные проекты глобального масштаба. На восточном полигоне железных дорог и на всех крупных автодорожных объектах развернута действительно большая работа, в которой задействованы специалисты, инженеры, проектировщики из многих российских регионов, подчеркнул президент.

Глава государства подчеркнул необходимость полностью электрифицировать Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и сделать её двухпутной.

Также глава государства заявил, что совместный с Китаем проект крупных логистических комплексов и расширения пунктов пропуска через границу должен быть запущен уже с 2025 года.