Владивосток, 4 сентября, 2024, 11:38 — ИА Регнум. Отношения России и Китая в рамках стратегического партнёрства продолжают развиваться по восходящей. Об этом 4 сентября заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на встрече с президентом России Владимиром Путиным в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Текущий год проходит под знаком 75-летия установления дипотношений Китая с Россией. Под Вашим стратегическим руководством и [руководством] председателя [КНР] Си Цзиньпина китайско-российские отношения всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия продолжают развиваться по восходящей», — сказал Хань Чжэн.

Он также подчеркнул готовность страны реализовать важные договоренности Путина и председателя Китая Си Цзиньпина, повышая уровень взаимодействия двух государств.

Сам форум китайский политик назвал полезной площадкой для углубления взаимопонимания и налаживания сотрудничества и пожелал успехов в его проведении.

Как сообщало ИА Регнум, встреча представителей двух стран проходит в Дальневосточном федеральном университете. Путин заявил, что отношения Москвы и Пекина достигли беспрецедентного уровня. Большое внимание страны уделяют межрегиональному сотрудничеству, уточнил президент.

В мае Путин по приглашению Си Цзиньпина прибыл в Пекин с двухдневным государственным визитом. Лидеры приняли участие в церемонии открытия проводимых в 2024 и 2025 годах Годов культуры России — Китая и концерте по случаю 75-летия установления дипотношений. Российский лидер во время визита в Пекин заявил, что отношения России и Китая служат образцом добрососедства между странами.

В августе заместитель председателя российского правительства Дмитрий Чернышенко обсудил с заместителем премьера Госсовета КНР Хэ Лифэном в Москве торгово-экономическое сотрудничество, развитие промышленности и взаимодействие в области космоса. По словам зампредседателя правительства, в первом полугодии 2024 года товарооборот России и Китая вырос на 4,8% и составил $113 млрд.