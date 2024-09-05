Брянск, 5 сентября, 2024, 07:07 — ИА Регнум. Российские силы противовоздушной обороны утром 5 сентября в течение часа сбили три украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Российские средства ПВО

Согласно информации, опубликованной в Telegram-канале главы региона, российские военные уничтожили три воздушные цели в период с 06:00 по 06:55 по местному времени (совпадает с мск).

Александр Богомаз уточнил, что в результате падений фрагментов сбитых БПЛА никто не пострадал, разрушений не зафиксировано. На месте работают сотрудники оперативных и экстренных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские войска при помощи FPV-дрона и БПЛА-камикадзе атаковали Борисовский район. При атаке в районе села Богун-Городок пострадал один мирный житель. Мужчину в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгорода. В результате детонации беспилотника в селе Берёзовка повреждена кровля и стены одного частного домовладения, а также остекление хозяйственной постройки.

В среду вечером российские силы ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ в небе над Курской областью, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.