Белгородская область, 4 сентября, 2024, 23:16 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины с помощью беспилотных летательных аппаратов атаковали Борисовский район Белгородской области, пострадал один мирный житель. Об этом в среду, 4 сентября, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Борисовский район подвергся атаке дронов со стороны ВСУ. В районе села Богун-Городок в результате атаки FPV-дрона ранен мужчина», — сообщил губернатор Белгородской области в своём Telegram-канале.

Гладков уточнил, что пострадавшего в тяжёлом состоянии с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями направили в городскую больницу №2 города Белгорода. Мужчине оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, украинские войска с помощью дрона-камикадзе атаковали село Берёзовка. В результате детонации БПЛА повреждена кровля и стены одного частного домовладения, а также остекление хозяйственной постройки.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин сообщил, что в результате артиллерийского обстрела территории рынка «Сокол» в Кировском районе Донецка погибли трое мирных жителей. Ещё одна девушка пострадала в результате сброса украинским БПЛА взрывоопасного предмета в посёлке шахты Абакумова.

В приграничном районе Курской области российские силы противовоздушной обороны сбили две управляемые авиационные бомбы ВСУ, сообщил в среду вечером врио губернатора региона Алексей Смирнов.

В ночь на 4 сентября российские военные уничтожили четыре вражеских БПЛА над территорией Российской Федерации. Как уточнили в Министерстве обороны, две воздушные цели сбиты в небе над Белгородской областью, ещё по одному БПЛА — над территорией Курской области и над акваторией Чёрного моря.