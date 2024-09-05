Осло, 5 сентября, 2024, 04:25 — ИА Регнум. Футболистов сборной Норвегии, ушедших из жизни более 40 лет назад, решила проверить на допинг специальная антидопинговая служба страны. Об этом 4 сентября рассказал главный тренер национальной команды Столе Сольбаккен в беседе с VG.

RonnyK Допинг

Как пояснил Сольбаккен, в расположение сборной Норвегии прибыли допинг-офицеры и вызвали на тестирование шестерых игроков. Среди них оказались Эйнар Гундерсен, умерший в 1962 году, и Йорген Юве, ушедший из жизни в 1983 году. Ещё один футболист из списка допинг-офицеров Оскар Бобб не был включён в сборную из-за травмы, после которой он восстанавливается до сих пор.

«Тогда мы начали задаваться вопросом: это было серьезно? В результате нам пришлось звонить в антидопинговую службу», — уточнил главный тренер национальной сборной.

В антидопинговой службе признали ошибку и пояснили, что ситуация возникла из-за того, что Гундерсен и Юве включены в тройку лучших бомбардиров в истории Норвегии. Также в службе отметили гостеприимство национальной сборной и хорошее чувство юмора спортсменов, с которым они отнеслись к произошедшему казусу.

Ранее ИА Регнум сообщало, что первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, дважды сдавший положительный допинг-тест, не будет дисквалифицирован. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество клостебол попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. Тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

5 августа каноистку из Польши Дороту Боровскую допустили до участия в летних Олимпийских играх в Париже после проваленного допинг-теста. По словам спортсменки, клостебол содержался в лекарстве, используемом для лечения травм её собаки.