Лондон, 20 августа, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Первая ракета мира итальянец Янник Синнер, дважды сдавший положительный допинг-тест, не будет дисквалифицирован. Об этом 20 августа сообщили в органе по борьбе с негативными явлениями в теннисе (ITIA).

TASS /ZUMA Янник Синнер

Проба спортсмена от 10 марта 2024 года показала наличие метаболита клостебола в низких концентрациях. Он же присутствовал в пробе, взятой через восемь дней. Спортсмен заявил, что запрещённое вещество попало в кровь после контакта с членом команды поддержки. Тот обрабатывал свою рану спреем, являющимся безрецептурным в Италии.

«Член команды поддержки применял спрей в период с 5 по 13 марта, в течение этого времени он делал Синнеру ежедневный массаж, что привело к неосознанному трансдермальному загрязнению», — указано в сообщении.

Как отмечает ITIA, решение по санкциям для теннисиста принял независимый трибунал после консультаций с научными экспертами, которые сочли объяснения Синнера заслуживающими доверия.

Однако результаты, призовые деньги и рейтинговые очки спортсмена, заработанные на турнире серии «Мастерс» в Индиан‑Уэллсе, где и был выявлен положительный допинг-результат, аннулируются. На соревнованиях итальянец в полуфинале уступил будущему победителю турнира испанцу Карлосу Алькарасу.

Как передавало ИА Регнум, 5 августа каноистку из Польши Дороту Боровскую допустили до участия в летних Олимпийских играх в Париже после проваленного допинга-теста. По словам спортсменки, клостебол содержался в лекарстве, используемом для лечения травм её собаки. Уровень запрещённого вещества в допинг-пробе был мал и не мог привести к повышению производительности.