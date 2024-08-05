Париж, 5 августа, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Каноистку из Польши Дороту Боровска допустили до участия в летних Олимпийских играх в Париже после проваленного допинга-теста, сообщило 5 августа Международное агентство допинг-тестирования (ITA).

«Боровска доказала, что она «не несёт вины или халатности» в связи с нарушением антидопинговых правил, и, следовательно, срок дисквалификации не применяется», — указано в сообщении.

В ITA отметили, что спортсменка представила Спортивному арбитражному суду (CAS) доказательства непреднамеренного контакта с запрещённым препаратом. Оно содержалось в лекарстве, используемом для лечения травм её собаки. Уровень запрещённого клостебола в допинг-пробе был мал и не мог привести к повышению производительности.

CAS также принял во внимание факт того, что сдача пробы прошла в несоревновательный период.

В конце июля спортсменку отстранили от участия в Олимпиаде, выявив в допинг-пробе клостебол. Полька заявила, что препарат не принимала и предположила, что он мог попасть в кровь через крем, которым она мазала лапы своей собаки Тедди.

На слушаниях 1 августа CAS не допустил спортсменку к участию в соревнованиях. Боровска подала апелляцию. В результате суд отменил решение об отстранении. Вердикт он вынес за два дня до начала турнира каноистов.

Как сообщало ИА Регнум, китайские пловцы оказались самыми проверяемым участниками летней Олимпиады на фоне допингового скандала с китайскими спортсменами в 2021 году. Директор Международного олимпийского комитета (МОК) по коммуникациям Марк Адамс отметил, что с января представители национальной сборной КНР сдали свыше 600 тестов.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Несмотря на это, их допустили к Олимпиаде в Токио. 11 пловцов, которые были замешаны в этом допинговом скандале, вошли в состав сборной Китая на Игры 2024 года.

В Службе внешней разведки России 5 августа заявили, что США готовят серию публикаций о том, что в российском спорте якобы выявлена целая серия допинговых злоупотреблений. Прежде всего это касается дисциплин, в которых Россия является глобально признанным лидером: художественная гимнастика, синхронное плавание и фигурное катание.