Владивосток, 4 сентября, 2024, 10:03 — ИА Регнум. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова 4 сентября на брифинге IX Восточного экономического форума (ВЭФ) иронически отреагировала на новость о том, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку.

Sergey Petrov/Global Look Press Мария Захарова

Дипломат прокомментировала эту новость словами «осень, листопад, сучья обнажаются».

Ранее 4 сентября председатель Верховной рады Руслан Стефанчук сообщил, что Кулеба подал заявление об отставке.

Как передавало ИА Регнум, 3 сентября интернет-издание «Украинская правда» сообщило о планах украинских властей уволить Кулебу с поста главы МИД страны. Отмечалось, что среди руководства киевского режима готовятся кадровые перестановки и другие увольнения.

Позднее в этот же день глава фракции партии «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия заявил, что в течение недели состав украинского правительства обновят более чем наполовину. По его словам, вопросы об увольнениях будут рассмотрены 4 сентября, а о новых назначениях — 5 сентября.

Утром 4 сентября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что возможная на тот момент отставка Кулебы не окажет влияния на перспективы переговорного процесса с Киевом. Представитель Кремля уточнил, что российская сторона тщательно фиксирует всю информацию о возможных кадровых перестановках в украинском правительстве.