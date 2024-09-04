Нахичевань, Азербайджан, 4 сентября, 2024, 23:12 — ИА Регнум. Сообщение об обстреле азербайджанских позиций, расположенных в приграничной зоне, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, опубликованном 4 сентября на официальном сайте оборонного ведомства Армении.

Рress office of the MoD of RA

В среду вечером в министерстве обороны Азербайджана сообщили, что армянские вооружённые силы якобы обстреляли позиции азербайджанских войск в направлении Нахичевани около 19:35 по местному времени (18:35 мск).

«Сообщение МО Азербайджана о том, что якобы 4 сентября… подразделения ВС Республики Армения открыли огонь в направлении позиций, расположенных в юго-западной части приграничной зоны, не соответствуют действительности», — сообщили в ведомстве.

Согласно заявлению, ранее Ереван направил Баку предложение о создании совместного механизма для расследования случаев нарушения режима прекращения огня.

Как передавало ИА Регнум, 28 августа в министерстве обороны Азербайджана также заявляли об обстреле позиций азербайджанских войск со стороны ВС Армении. По данным ведомства, армянские военные, расположенные в направлении села Араздейен Девелинского района, из стрелкового оружия ударили по позициям азербайджанской армии рядом с селом Гейдарабад Садаракского района.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха.