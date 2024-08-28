Нахичевань, Азербайджан, 29 августа, 2024, 01:42 — ИА Регнум. Минобороны Азербайджана информировало об обстреле с армянской стороны расположения её армии в Нахичевани.

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«Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в нахчыванском направлении», — говорится в сообщении военного ведомства.

Инцидент произошёл утром 28 августа в 06:45 (05:45 мск).

Отмечается, что армянские военные, расположенные в направлении села Араздейен Девелинского района, из стрелкового оружия ударили по позициям азербайджанской армии рядом с селом Гейдарабад Садаракского района Нахичевани.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы Армении обстреляли позиции азербайджанской армии в Нахичевани в ночь на 16 августа, заявили в минобороны Азербайджана.

10 мая главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов завершили в Алма-Ате переговоры по определению путей достижения мирного соглашения между странами.

19 сентября 2023 года Вооружённые силы Азербайджана начали боевые действия на территории Нагорного Карабаха, объявив о проведении там «антитеррористических мероприятий». Через день боевые действия закончились согласием Степанакерта на условия Баку. 15 октября 2023 года президент Азербайджана Ильхам Алиев поднял государственный флаг республики в столице Нагорного Карабаха.