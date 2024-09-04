Париж, 4 сентября, 2024, 14:25 — ИА Регнум. Российский спортсмен Хетаг Хинчагов стал обладателем золотой медали Паралимпийских игр в Париже, выступив в прыжках в длину.

Пресс-служба ПКР

Россиянин в лучшей попытке показал результат 6,52 м. Вторым стал представитель Китая Чжун Хуанхао (6,50), бронза у колумбийского спортсмена Хосе Грегорио Лемоса Риваса (6,40).

Всего на счету российских спортсменов 42 награды Паралимпиады: 11 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых медалей.

Соревнования в Париже завершатся 8 сентября. Россияне принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 4 сентября россиянин Андрей Вдовин завоевал золотую медаль Паралимпийских игр в забеге на дистанции 400 м. Легкоатлет показал результат 50,27 секунды и стал двукратным паралимпийским чемпионом.

Первую золотую медаль представитель России завоевал 30 августа. Пловец Андрей Калина в заплыве на 100 м брассом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата показал результат 1 минута 09,02 секунды. Другой россиянин Даниил Смирнов пришёл к финишу четвёртым с результатом 1 минута 11,59 секунды.