Париж, 4 сентября, 2024, 19:29 — ИА Регнум. Российская спортсменка Валерия Шабалина завоевала золотую медаль Паралимпийских игр в заплыве на 200 м комплексным плаванием.

Global Look Press

Пловчиха преодолела дистанцию за 2 минута 22,4 секунды. Второй результат показала британская спортсменка Поппи Маскилл (+1,53 секунды), третьей финишировала представительница Японии Айра Киносита (+3,56 секунды).

Соревнования проводились в категории SM14 — для спортсменов с нарушением интеллектуального здоровья. У участников может отмечаться замедленная реакция, влияющая на результаты.

Шабалина принесла в копилку российских спортсменов 43-ю медаль. Теперь у них 12 золотых, 16 серебряных и 15 бронзовых наград. Россияне принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Как сообщало ИА Регнум, 31 августа Шабалина завоевала золото Паралимпиады в заплыве на 200 метров вольным стилем. В финальном выступлении спортсменка показала результат 2 минуты 5,10 секунды.

29‑летняя Валерия Шабалина стала пятикратной паралимпийской чемпионкой. Ранее на Играх в Токио она завоевала три золотых медали. Также девушка является обладательницей серебра и бронзы Паралимпийских игр.