Москва, 4 сентября, 2024, 19:55 — ИА Регнум. В Москве в рамках программы улучшения транспортной доступности районов Дорогомилово, Филёвский Парк и Пресненский запустили движение автотранспорта на участке от Большой Филёвской улицы до Третьего транспортного кольца (ТТК), сообщил 4 сентября мэр столицы Сергей Собянин.

Telegram-канал Сергея Собянина

«Дорога длиной больше 3 км идёт вдоль набережной Москвы-реки. Она связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилове и Филёвском Парке», — написал он в Telegram-канале.

Собянин добавил, что до конца года планируется завершить возведение на участке двух очистных сооружений и путепровода, чтобы обеспечить комфортный съезд с ТТК и проектируемого проезда №1033. В сентябре строители завершат реконструкцию проектируемого проезда №2017, который находится между Большой Филёвской улицей и Новофилёвским проездом.

Благодаря новым дорогам, жители смогут комфортно добираться от Третьего транспортного кольца до проспекта Багратиона и Национального космического центра. Это поможет развитию жилых и промышленных зон вдоль набережной Москвы-реки, отметил мэр столицы.