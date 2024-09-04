Брюссель, 4 сентября, 2024, 19:13 — ИА Регнум. Группа юристов из Евросоюза призвала отказаться от «вечного двигателя» неэффективных и незаконных антироссийских санкций. Это предложение было изложено ими в совместном письме 14 юридических фирм, направленном официальным органам европейского объединения. Текст письма приводит РБК.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авторы письма отмечают, что эффективность санкций снижается из-за их «непрерывного характера». На их взгляд, масштабные и хаотичные ограничения, накладываемые на граждан России, делают ситуацию только хуже.

«Мы твердо верим, что санкции ЕС против России не должны привести к снижению базовых правовых стандартов внутри Евросоюза, а наоборот, продемонстрировать, что мы, европейцы, готовы одинаково защищать права и верховенство закона как внутри, так и за пределами наших границ», — говорится в письме.

Как передавало ИА Регнум, 20 июня представительство Бельгии сообщило, что постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Он предусматривает новые ограничительные меры и усиливает действие уже существующих таким образом, чтобы закрыть возможности обхода ограничений, пояснили в ЕС.

США же в свою очередь готовы вводить санкции против государств, позволяющих российским банкам открывать филиалы в своих юрисдикциях якобы для обхода санкций. 23 августа минфин США расширил антироссийские санкции, в списки включили 400 физических и юридических лиц в России и за её пределами. Кроме того, были введены санкции против некоторых граждан Белоруссии, Италии, Турции, Лихтенштейна и Китая, а также в отношении 46 китайских компаний.

В то же время вице-премьер Сербии Александр Вулин заявил, что Сербия, на которую страны Запада оказывают колоссальное давление, не поддастся ему и не станет присоединяться к санкциям против России.