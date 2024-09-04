Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:28 — ИА Регнум. Сербия на поддастся западному давлению и не станет портить отношения с Россией, заявил вице-премьер республики Александар Вулин в ходе встречи с российским президентом Владимиром Путиным по полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

«Как вы знаете, Сербия не только стратегический партнер, Сербия и союзник России. И именно поэтому давление на нас со стороны Запада является огромным… Однако Сербия, которую ведет [сербский президент] Александр Вучич, которая никогда не станет членом НАТО, никогда не введет санкции против РФ и никогда не позволит, чтобы с ее территории проводились какие-то антироссийские операции», — сказал Вулин.

Также он подчеркнул, что сербский народ «никогда не позволит, чтобы наши братские отношения, отношения стратегического партнерства портились».

Как передавало ИА Регнум, 17 августа Вулин заявил, что Сербия никогда не была в лучших отношениях с Россией, чем сейчас. По его словам, обе страны разделяют убеждённость в том, что будущее может и должно быть в мире равноправных, где одна большая сила не будет определять для остального мира, что и как делать.

6 июля Вулин подчеркнул, что Евросоюз не может заставить Сербию ввести санкции против России из-за принципа нерушимости границ применительно к Украине, когда ЕС и НАТО обсуждают вопрос сербских границ в Косово и Метохии.

24 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что позиция Вучича относительно европейского выбора политического курса республики понятна, но очевидно, что ЕС давит на Сербию, при этом сам представляет собой придаток НАТО.