Москва, 4 сентября, 2024, 18:02 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело в целях проверки информации о жестоком обращении украинских боевиков с российскими военнослужащими. Об этом 4 сентября сообщила пресс-служба ведомства.

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«В социальных медиа размещена видеозапись, на которой демонстрируется жестокое обращение украинских боевиков с российскими военнослужащими», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в целях проверки этой информации возбуждено уголовное дело в связи с применением запрещённых методов в вооружённом конфликте (ч. 1 ст. 356 УК РФ).

Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку опубликованным сведениям и при подтверждении информации установить лиц, причастных к совершению преступления, а также представить доклад.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 30 августа посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник рассказал, что российские военные подвергались жестокому обращению в украинском плену. Он отметил, что не раз общался с людьми, которых на Украине держали в колониях или тайных тюрьмах.

В марте 2024 года в Управлении верховного комиссара ООН признали факты пыток российских военнопленных на Украине. В организации получили достоверные сообщения о жестоком обращении после эвакуации с поля боя. Некоторых до 1,5 месяца удерживали в подвалах домов, других при допросах избивали деревянными палками или пытали током. В ряде случаев украинцы инсценировали казни, а также угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

В Минобороны РФ сообщали, что на Украине зафиксированы многочисленные случаи избиений пленных, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи. Практикуется психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, вымогательство с них денежных средств.