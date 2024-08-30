Москва, 30 августа, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, подвергались жестокому обращеню. Условия улучшались только перед проверкой, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

ИЗВЕСТИЯ / Кристина Кормилицына

Он отметил, что не раз общался с людьми, которых на Украине держали в колониях или тайных тюрьмах. По их словам, примерно за неделю до визитов проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН прекращались избиения, кормить начинали лучше.

«Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», — привёл Мирошник слова бывших пленных в интервью «РИА Новости».

Дипломат добавил, что Россия документирует все случаи жестокого обращения со своими военными в плену.

Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года в Управлении верховного комиссара ООН признали факты пыток российских военнопленных на Украине. В организации получили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении с пленными после эвакуации с поля боя. Некоторых до полутора месяцев удерживали в подвалах домов, других при допросах избивали деревянными палками или пытали током. В ряде случаев украинцы инсценировали казни, а также угрожали российским солдатам сексуальным насилием.

Ранее в Минобороны сообщали, что на Украине зафиксированы многочисленные случаи избиений пленных, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи. Практикуется психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, вымогательство с них денежных средств.