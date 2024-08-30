Мирошник рассказал о жестоком обращении ВСУ с российскими пленными
Мирошник: ВСУ прекращали бить и морить голодом пленных только перед проверкой
Москва, 30 августа, 2024, 11:50 — ИА Регнум. Российские военные, вернувшиеся из украинского плена, подвергались жестокому обращеню. Условия улучшались только перед проверкой, рассказал посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
Он отметил, что не раз общался с людьми, которых на Украине держали в колониях или тайных тюрьмах. По их словам, примерно за неделю до визитов проверяющих из Международного комитета Красного Креста (МККК) и ООН прекращались избиения, кормить начинали лучше.
«Как только они уезжали, нас начинали бить смертным боем, морить голодом и откровенно издеваться», — привёл Мирошник слова бывших пленных в интервью «РИА Новости».
Дипломат добавил, что Россия документирует все случаи жестокого обращения со своими военными в плену.
Как сообщало ИА Регнум, в марте 2024 года в Управлении верховного комиссара ООН признали факты пыток российских военнопленных на Украине. В организации получили достоверные сообщения о пытках или жестоком обращении с пленными после эвакуации с поля боя. Некоторых до полутора месяцев удерживали в подвалах домов, других при допросах избивали деревянными палками или пытали током. В ряде случаев украинцы инсценировали казни, а также угрожали российским солдатам сексуальным насилием.
Ранее в Минобороны сообщали, что на Украине зафиксированы многочисленные случаи избиений пленных, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов, неоказания медицинской помощи. Практикуется психологическое давление на родственников задержанных военнослужащих, вымогательство с них денежных средств.