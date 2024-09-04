Донецк, 4 сентября, 2024, 13:40 — ИА Регнум. В результате удара украинских формирований по рынку «Сокол» в Кировском районе Донецка погибли трое мирных жителей. Об этом 4 сентября сообщил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

Tsitsagi Nikita/Global Look Press

«В Кировском районе Донецка в результате применения противником артиллерии калибром 155 мм по территории рынка «Сокол» (мкрн Текстильщик) погибли двое мужчин и одна женщина», — написал он своём Telegram-канале, уточнив, что, по предварительной информации, ещё пять человек получили ранения.

Глава региона уточнил, что ещё одна девушка пострадала в результате сброса украинским дроном взрывоопасного предмета в посёлке шахты Абакумова.

Пушилин отметил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, и добавил, что также из-за обстрелов получили повреждения два городских маршрутных автобуса.

«На данный момент со стороны ВФУ совершено девять вооружённых атак, выпущено более 15 боеприпасов. Применялась ствольная артиллерия калибром 155 мм, ударные БПЛА», — заключил он.

Как сообщало ИА Регнум, 3 сентября мэр Горловки Иван Приходько рассказал о мирной жительнице, раненой в результате обстрела со стороны ВСУ. По его словам, украинские боевики подвергли обстрелу центр города.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков вечером 2 сентября сообщил, что два мирных жителя получили ранения в результате ударов украинских боевиков по шести населённым пунктам в регионе. Он уточнил, что пострадавших доставили в Центральную районную больницу для оказания помощи.