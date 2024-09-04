Москва, 4 сентября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские военные на курском направлении отразили две атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в направлении населённых пунктов Малая Локня и Комаровка, сообщило 4 сентября Министерство обороны России.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Уничтожена боевая бронированная машина ВСУ и три автомобиля», — следует из сводки Минобороны.

Кроме того, российские бойцы сорвали попытки украинских военных атаковать Коренево, Погребки и Ольговку.

В оборонном ведомстве также добавили, что двое военнослужащих ВСУ сдались в плен.

Бойцы ВС России нанесли удары по украинским силам в районе 16 населённых пунктов в Курской области: это Апанасовка, Борки, Вишневка, Викторовка, Гордеевка, Краснооктябрьское, Княжий Первый, Кубаткин, Любимовка, Мартыновка, Малая Локня, Новоивановка, Орловка, Обуховка, Снагость, Успеновка.

В лесных массивах российские военные продолжают проводить разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению украинских диверсантов, пытающихся проникнуть вглубь российской территории.

Как сообщало 4 сентября ИА Регнум, украинские формирования потеряли более 9,7 тыс. бойцов и 81 танк с момента начала нападения на Курскую область. За время боёв на курском направлении ВСУ лишились 76 боевых бронированных машин, 313 автомобилей, 72 артиллерийских орудия, 22 пусковых установок реактивных систем залпового огня, 17 станций радиоэлектронной борьбы.

Президент России Владимир Путин 2 сентября заявил, что ВСУ провокацией в Курской области пытались остановить стремительное наступление российской армии в Донбассе.

Украинские формирования с 6 августа начали атаку на Курскую область. Российские военные остановили их в приграничных районах региона, не позволив ВСУ пройти вглубь территории РФ.