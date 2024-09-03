Москва, 3 сентября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боёв на курском направлении потеряли более 9,3 тыс. военных. Об этом 3 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

РИА Новости / Станислав Красильников

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 9,3 тыс. военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортёров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Также отмечается, что ВСУ потеряли 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация ВСУ в Курской области преследовала целью остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться.

Обозреватель американского издания The National Interest Энтони Константини отметил, что Киев только потеряет человеческие и военные ресурсы в результате нападения на Курскую область и не сумеет ничего выиграть в результате этой провокации.

Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ.