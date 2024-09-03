ВСУ потеряли более 9,3 тыс. военных с начала боёв в Курской области
Москва, 3 сентября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за всё время боёв на курском направлении потеряли более 9,3 тыс. военных. Об этом 3 сентября сообщило Министерство обороны РФ.
«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 9,3 тыс. военнослужащих, 80 танков, 38 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортёров, 561 боевую бронированную машину, 273 автомобиля», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что ВСУ потеряли 68 артиллерийских орудий, 20 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе шесть HIMARS и две MLRS производства США, восемь пусковых установок зенитных ракетных комплексов, две транспортно-заряжающие машины, 17 станций радиоэлектронной борьбы, семь радиолокационных станций контрбатарейной борьбы, две РЛС противовоздушной обороны, восемь единиц инженерной техники, в том числе две инженерные машины разграждения и одну установку разминирования УР-77.
Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация ВСУ в Курской области преследовала целью остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться.
Обозреватель американского издания The National Interest Энтони Константини отметил, что Киев только потеряет человеческие и военные ресурсы в результате нападения на Курскую область и не сумеет ничего выиграть в результате этой провокации.
Украинские формирования напали на Курскую область 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив пройти вглубь территории РФ.