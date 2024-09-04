Владивосток, 4 сентября, 2024, 13:23 — ИА Регнум. Россия должна идти собственной дорогой и выполнять задачи спецоперации, сообщил 4 сентября журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на полях Восточного экономического форума.

Алексей Коновалов/ТАСС

Комментируя заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о планах «удерживать» часть территории Курской области, представитель Кремля отметил, что украинская власть ярко проявляет свою сущность.

«А нам нужно идти своей дорогой и завершить СВО, выполнять те задачи, которые стоят», — заявил Песков Life.ru.

Зеленский 3 сентября заявил в интервью NBC News, что киевский режим намерен «удерживать» территорию Курской области. По его словам, это является «неотъемлемой частью плана победы».

Как сообщало ИА Регнум, нападение украинских вооружённых формирований на Курскую область началось 6 августа. ВС РФ остановили боевиков в приграничных районах, не дав продвинуться вглубь российской территории.

ВСУ потеряли свыше 9,7 тыс. военных, 81 танк, 39 боевых машин пехоты, 70 бронетранспортёров, 576 боевых бронемашин с момента начала нападения на Курскую область. В течение суток 3 сентября российские военные отразили атаки ВСУ в направлении Малой Локни и Комаровки, а также сорвали попытки атаковать Коренево, Погребки и Ольговку.