Донецк, 4 сентября, 2024, 12:00 — ИА Регнум. Военные группировки войск «Центр» Вооружённых сил России подбили танк и бронемашину украинских формирований, а также взяли в плен семь бойцов Вооружённых сил Украины (ВСУ) под Авдеевкой в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 4 сентября сообщило Министерство обороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск «Центр» в ходе освобождения населенных пунктов ДНР взяли в плен семерых военнослужащих ВСУ и уничтожили множество единиц военной техники противника, в том числе и американский бронеавтомобиль International MaxxPro», — проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что российские мотострелки выполнили поставленную задачу в кратчайшие сроки и их действия способствовали дальнейшему продвижению армии России на авдеевском направлении.

При этом сами российские штурмовики назвали наиболее сложным передвижение в район выполнения задачи из-за интенсивного применения противником FPV-дронов и кассетных боеприпасов, а также из-за аномальной жары в ДНР.

В Минобороны уточнили, что выполнение поставленной боевой задачи было осуществлено благодаря высокому уровню подготовки личного состава подразделения.

«Также в составе моей группы был гранатомётчик, который во время выполнения задачи уничтожил вражеский БРДМ и подбил танк, это тоже благодаря подготовке личного состава во время отдыха. То есть во время отдыха мы обучаемся здесь на полигоне, чтобы время тратить не приходилось. Также во время выполнения задачи удалось взять семерых пленных военнослужащих ВСУ», — рассказал командир мотострелкового взвода с позывным Сава.

Как сообщало ИА Регнум, 21 августа расчёт российской инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» сорвал три контратаки украинских формирований на авдеевском направлении. Отмечалось, что на поставленных военными минных заграждениях подрывались и пехота, и бронированная и боевая техника украинской армии, включая немецкий танк Leopard, пять американских БМП M2 Bradley, немецкую БМП Marder и бронетранспортёр MaxxPro производства США.

В Минобороны РФ 8 августа рассказали об уничтожении расчётом FPV-дронов группировки российских войск «Центр» бронетехники и личного состава украинских войск на авдеевском направлении. Российские военные сбросили боеприпасы с беспилотника с высоты несколько десятков метров по движущейся технике и военным объектам ВСУ.