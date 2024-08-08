Москва, 8 августа, 2024, 08:24 — ИА Регнум. Военнослужащие расчёта FPV-дронов группировки российских войск «Центр» уничтожили бронетехнику и личный состав Вооружённых сил Украины (ВСУ) на авдеевском направлении. Об этом 8 августа сообщили в Минобороны РФ.

Виталий Аньков/РИА Новости

«Кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени, позволили убедиться в уничтожении цели», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

На видео, опубликованном Минобороны, пилот FPV-дрона, получив координаты цели, выходит на позицию и запускает беспилотник в воздух. Оператор провёл оперативный поиск цели, вывел дрон на боевой заход и поразил цель.

На кадрах видны точные сбросы боеприпасов с беспилотника с высоты нескольких десятков метров по движущейся техники и военным объектам украинской армии.

Как сообщало ИА Регнум, за прошедшие сутки 6 августа совокупные потери украинской армии в зоне проведения спецоперации составили до 1885 военных. В зоне ответственности Южной группировки войск ВСУ потеряли до 620 военнослужащих, боевую машину пехоты, девять автомобилей, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, две американские гаубицы М777 и другую технику.

6 августа стало известно, что российские военные начали применять в зоне СВО FPV-дроны «Ветер», оснащённые искусственным интеллектом. Как уточнили в пресс-службе компании-разработчика, особенности искусственного интеллекта позволяют наводить FPV-дрон «Ветер» на цель без дополнительных усилий оператора. FPV-дрон может достигать скорости в 150 км в час. Дальность полёта составляет до 20 км.