Москва, 21 августа, 2024, 09:08 — ИА Регнум. Расчёт инженерной системы дистанционного минирования (ИСДМ) «Земледелие» армии России дистанционным минированием сорвал три контратаки украинских формирований на авдеевском направлении. Об этом 21 августа сообщили в Министерстве обороны РФ.

Вадим Савицкий/Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости Система дистанционного минирования «Земледелие»

«Военнослужащие расчёта новейшей инженерной системы дистанционного минирования «Земледелие» группировки войск «Центр» удалённо заминировали подходы к позициям российских войск, сорвав три контратаки ВСУ на авдеевском направлении», — проинформировали в ведомстве.

По словам командира взвода управляемого минирования с позывным Отличник, на этих минных заграждениях подрывались и пехота, и бронированная и боевая техника украинской армии, включая немецкий танк Leopard, пять американских БМП M2 Bradley, немецкую БМП Marder и бронетранспортёр MaxxPro производства США.

Как рассказали в Минобороны, расчёт ИСДМ занимает огневую позицию и после оперативного отстрела необходимого количество реактивных боеприпасов быстро меняет позицию и маскирует систему. При этом дистанционное минирование ведётся как в дневное, так и в ночное время.

Система «Земледелие» предназначена для удалённого создания «интеллектуальных» минных полей. Она запускает реактивные снаряды, обеспечивающие установку мин, на расстояние от пяти до 15 км. Боекомплект системы состоит из 50 боеприпасов калибра 122 мм, каждый из которых начинён противопехотными или противотанковыми минами.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 21 августа в Минобороны рассказали, что экипаж российского вертолёта Ми-35М уничтожил позиции украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Отмечалось, что для удара использовали неуправляемые авиационные ракеты С-8.

Военврач с позывным Фрегат 20 августа рассказал, что группа российских военных медиков во время эвакуации раненых в Курской области попала в засаду диверсантов ВСУ, однако вступила с ними в бой и смогла спасти людей.