Владивосток, 4 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Государственная корпорация «Росатом» на 100% выполняет гособоронзаказ по ядерному оружию, вооружению на новых физических принципах и по вооружению для нужд специальной военной операции. Об этом 4 сентября заявил глава госкорпорации Алексей Лихачёв на лекции общества «Знание» в рамках XI Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Понятно, что главным нашим служением остаётся гособоронзаказ. Мы всегда его выполняем на 100%», — сказал он.

Глава госкорпорации пояснил, что существует гособоронзаказ по ядерному оружию и стратегическим вооружениям, а также по оружию на новых физических принципах и по вооружениям для нужд спецоперации.

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа президент России Владимир Путин отметил очень активную работу Промсвязьбанка по сопровождению гособоронзаказа. Российский лидер назвал кредитную организацию одним из крупнейших российских банков, который работает во всех субъектах страны, включая новые территории.

В конце мая Путин заявил, что что большинство предприятий отечественного ОПК в срок и качественно выполняют гособоронзаказ, а по ряду позиций работают с опережением. Глава государства призвал продолжать наращивать ритмичное обеспечение армии России современным высокотехнологичным оружием и техникой, в том числе беспилотными авиационными и наземными комплексами, высокоточными средствами поражения, средствами радиоэлектронной борьбы, системами контрбатарейной борьбы и различными виды связи.