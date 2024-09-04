Владивосток, 4 сентября, 2024, 08:28 — ИА Регнум. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 4 сентября шуткой ответил журналистам на вопрос о возможности введения США санкций против телеведущей канала «Россия-24» Александры Суворовой, которая будет модератором пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

Maksim Konstantinov/Global Look Press Александра Суворова

Представитель Кремля напомнил, что Суворова будет вести пленарную сессию мероприятия.

«Грозит ли ей преследование? Если у неё так же, как у [политолога] Дмитрия Саймса, есть дом в США, я не исключаю, что к ней придут с обысками», — пошутил он.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 3 сентября президент России Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой во Владивосток, в ходе которой он примет участие в пленарной сессии ВЭФ 4–5 сентября. Российский лидер прилетел в Приморский край из Монголии, где находился с двухдневным официальным визитом.

Песков 4 сентября рассказал, что Путин в ходе визита в Приморье также посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России. Он уточнил, что главе государства доложат о состоянии и перспективах развития оперативного объединения в составе ТОФ.