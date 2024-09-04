Владивосток, 4 сентября, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин в среду посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота ВМФ России. Об этом 4 сентября сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Президент посетит пункт базирования Приморской флотилии разнородных сил Тихоокеанского флота. Это будет бухта Улисс», — указал он в беседе с журналистами на полях Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

По его словам, в ходе визита Владимиру Путину доложат о состоянии и перспективах развития оперативного объединения в составе Тихоокеанского флота.

Как передавало ИА Регнум, ранее сообщалось, что президент России прибыл во Владивосток с рабочей поездкой, в рамках которой примет участие в Восточном экономическом форуме. Глава государства прилетел в Приморский край из Монголии, где находился с двухдневным официальным визитом.

На 4 сентября запланированы переговоры Владимира Путина с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом, заместителем председателя Китайской Народной Республики Хань Чжэном и заместителем председателя правительства Сербии Александром Вулиным. На следующий день глава российского государства примет участие в пленарном заседании ВЭФ.