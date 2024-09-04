Иностранные инструкторы готовят десант Вооруженных сил Украины (ВСУ) для форсирования Днепра и высадки на Кинбурнской косе. Вражеские базы и пункты дислокации расположены прямо напротив косы, в районе города Очакова Николаевской области. Таким известием от губернатора Херсонской области Владимира Сальдо ознаменован наступивший, 923-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

Иван Шилов ИА Регнум Днепр ВСУ

В интервью «РИА Новости» 4 сентября Сальдо также отметил, что «ради мифического медийного эффекта» морской десант сил специального назначения ВСУ постоянно пытается высадиться как на Кинбурнской, так и Тендровской косах и каждый раз терпит неудачу. По его словам, ни к чему, кроме гибели украинских боевиков, попытки высадки не приведут.

Тем временем российские средства ПВО сбили несколько целей над Белгородской областью. По предварительной информации, пострадавших нет, повреждения получила кровля одного частного домовладения в результате попадания осколка, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Видеокадры того, как расчёты РСЗО «Град» группировки войск «Запад» уничтожили скопление живой силы, точку взлета и пункт управления БПЛА украинских боевиков, опубликовало Минобороны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3913473" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Вражеские дроны больше не взлетят — работа РСЗО «Град»

Средства объективного контроля подтвердили поражение целей, пояснили в оборонном ведомстве.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.