Киев, 4 сентября, 2024, 05:29 — ИА Регнум. Сигнал воздушной тревоги звучит на всей территории Украины. Это следует 4 сентября из данных онлайн-ресурса для оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Позднее, чем в других регионах, воздушная тревога объявлена в Одесской и Николаевской областях, здесь сигнал об опасности с воздуха прозвучал в 04:44 мск. При этом в Сумской области воздушную тревогу объявили в 20:09 мск 3 сентября и с того момента не отменяли. В этом регионе прогремело несколько взрывов.

Кроме того, по данным украинского телеканала ТСН, серия взрывов прогремела в Львовской области и в городе Львове. Информация о возможных повреждениях инфраструктуры не поступала.

Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и используемым в военных целях объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Также сообщалось, что в ночь на 3 сентября мощный взрыв прогремел в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Информацию о взрыве подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. В регионе сработали средства противовоздушной обороны.

2 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожаре после взрывов на одном из предприятий в Шевченковском районе города. При этом он не привёл никаких подробностей происшествия. Позднее в тот же день ещё один взрыв прогремел на территории Харькова.

Ранее ИА Регнум сообщало о взрывах в столице Украины городе Киеве на фоне режима воздушной тревоги. Глава военной администрации Киева Сергей Попко уточнил, что на окраине города работает ПВО, и призвал горожан находиться в укрытиях до отмены режима воздушной тревоги.