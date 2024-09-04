Киев, 4 сентября, 2024, 03:30 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в столице Украины городе Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом 4 сентября сообщил украинский телеканал «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

По данным онлайн-ресурса оповещения населения украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киевской области объявлена в 01:36 мск, в Киеве — в 02:41 мск. Глава военной администрации Киева Сергей Попко уточнил, что на окраине города работает ПВО, и призвал горожан находиться в укрытиях до отмены режима воздушной тревоги.

О работе ПВО сообщила и Киевская областная военная администрация. Сигнал воздушной тревоги звучит в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях.

Министерство обороны России пока не сообщало об ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчеркивали, что удары наносятся только по военным и используемым в военных целях объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Ранее ИА Регнум сообщало, что мощный взрыв прогремел в ночь на 3 сентября в Николаеве на юге Украины на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Информацию о взрыве подтвердил мэр Николаева Александр Сенкевич. Также украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской области. В регионе сработали средства противовоздушной обороны.

2 сентября мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожаре после взрывов на одном из предприятий в Шевченковском районе города. При этом он не привёл никаких подробностей происшествия. Позднее в тот же день ещё один взрыв прогремел на территории Харькова.

Днём 2 сентября Министерство обороны России сообщило о групповом ударе по объектам военно-промышленного комплекса и энергетики Украины. Отмечалось, что армия России применила для этого высокоточное оружие большой дальности и дроны, все назначенные объекты были поражены.