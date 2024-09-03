Вашингтон, 3 сентября, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден признался, что Секретная служба запретила ему приближаться к скоплениям людей. Об этом глава государства заявил 3 сентября в беседе с журналистами.

Gage Skidmore

«Я больше не могу находиться в толпе… Секретная служба мне этого не позволяет», — приводит слова Байдена издание The Daily Wire.

На уточняющий вопрос журналиста о причинах такого решения Байден сообщил, что запрет от службы безопасности связан с вопросом безопасности.

Как передавало ИА Регнум, вопросы к работе Секретной службы появились после покушения на бывшего президента США Дональда Трампа 13 июля. Политик был ранен в ухо, один из зрителей погиб, ещё двое получили ранения. Предполагаемого стрелка, 20-летнего жителя штата Пенсильвания Томаса Мэтью Крукса, ликвидировали на месте.

Многие очевидцы среди участников митинга Трампа в Пенсильвании отмечали, что заметили подозрительного человека с оружием заблаговременно и предупредили о нём сотрудников спецслужб. Однако должной реакции не последовало.

После произошедшего глава Секретной службы Кимберли Читл в ходе одного из слушаний в Конгрессе США признала, что покушение на Трампа стало крупнейшим провалом ведомства за последние десятилетия, и пообещала взять на себя полную ответственность за действия сотрудников, не сумевших обеспечить необходимую защиту. 23 июля Читл подала прошение об отставке.