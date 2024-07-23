Москва, 23 июля, 2024, 17:40 — ИА Регнум. Глава Секретной службы США Кимберли Читл, накануне признавшая провал возглавляемой ей спецслужбы из-за покушения на экс-президента страны Дональда Трампа, подала прошение об отставке.

Annabelle Gordon/Global Look Press Кимберли Читл

«Как ваш директор, я беру на себя полную ответственность за провал в системе безопасности. В свете последних событий я с тяжелым сердцем приняла трудное решение уйти с поста вашего директора», — цитирует The Washington Post письмо, которое Читл направила сотрудникам службы.

22 июля Читл выступила на слушаниях в Конгрессе США, где заявила, что попытка покушения на Трампа стала самым крупным провалом Секретной службы за десятилетия. Она также заявила, что возьмёт на себя всю ответственность за действия сотрудников, не сумевших обеспечить должную защиту кандидату в американские президенты от республиканцев. Покушение на Трампа было совершено 13 июля на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Во время мероприятия прозвучали несколько выстрелов, политик получил ранение в ухо. Один из участников митинга погиб, ещё два человека были ранены. Как отметили эксперты, Трампа спас поворот головы во время речи. Пуля пролетела в миллиметре от головы, задев только ухо.

При этом многие очевидцы среди участников митинга отмечали, что заметили подозрительного человека с оружием заблаговременно и предупредили о нём сотрудников спецслужб. Однако должной реакции не последовало. В итоге стрелявший в политика Томас Мэтью Крукс сумел занять выгодную для стрельбы позицию на крыше одного из зданий и осуществить несколько выстрелов прежде, чем был ликвидирован.

Секретная служба США представляет собой федеральное правоохранительное учреждение, предназначенное для проведения уголовных расследований и защиты политических лидеров США, их семей и посещающих их глав государств. Агентство защищает президентов и кандидатов в президенты США с 1901 года.