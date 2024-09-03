Энергодар, Запорожская область, 3 сентября, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы Запорожской области обесточены из-за повреждения линии электропередачи. Об этом 3 сентября сообщили в энергодарской администрации.

Belkin Alexey/Global Look Press

«Произошло аварийное отключение электроэнергии из-за повреждения линии электропередачи за пределами города. Обесточены город Энергодар, Каменско-Днепровский и Васильевский районы», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что подача электроэнергии будет возобновлена после устранения причины аварийного отключения.

Как передавало ИА Регнум, 9 августа Энергодар оказался частично обесточен из-за ударов со стороны Вооружённых сил Украины (ВСУ). В городе тогда зафиксировали девять прилётов.

10 июля обстрел украинскими боевиками Энергодара привёл к нарушению электроснабжения. 3 июля ВСУ с помощью дронов нанесли удары по подстанции «Радуга» в городе, пострадали восемь мирных жителей.