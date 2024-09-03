Москва, 3 сентября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не уверена, что серебряный призёр Олимпиады в Пекине Александра Трусова выступит в контрольных прокатах сборной России по фигурному катанию. Об этом она рассказала во вторник, 3 сентября, в беседе с «Матч ТВ».

Alexey Belkin/Global Look Press Александра Трусова

Тарасова отметила, что Трусова пока ещё не вернулась в большой спорт, но делает попытку, что её очень радует.

«Меня она очень удивит, если по итогу сможет выйти на лед на контрольный прокат», — сказала заслуженный тренер.

Как сообщало ИА Регнум, последний раз Трусова участвовала в турнирах в 2022 году. Тогда она стала серебряной призёркой зимней Олимпиады в Пекине. При этом фигуристка полностью пропустила сезон 2023/24.

В декабре 2023 года Трусова получила серьёзную травму перед премьерой ледового шоу «Русалочка», где она исполняла главную роль. Как пояснила продюсер Яна Рудковская, спортсменка очень устала, упала и разбила ногу.

13 июля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Трусова приняла решение возобновить карьеру. По его словам, спортсменка готовится к соревнованиям каждый день.

Федерация фигурного катания на коньках России 3 сентября опубликовала предварительный список участников контрольных прокатов национальной сборной. В него, в частности, вошла и 20-летняя Трусова. Прокаты будут проходить с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.