Москва, 31 декабря, 2023, 14:16 — ИА Регнум. Фигуристка, серебряный призёр Олимпийских игр Александра Трусова получила серьёзную травму. Об этом в беседе с «Чемпионатом» рассказала продюсер Яна Рудковская.

Vladimir Baranov/Globallook Press

Она уточнила, что это произошло накануне премьеры ледового шоу «Русалочка», где Трусова исполняет главную роль. Рудковская сообщила, что Александра очень устала, упала и разбила ногу.

«Каталась на волевых, как и Евгений Викторович [Плющенко]», — добавила продюсер.

Премьера шоу «Русалочка» с участием Евгения Плющенко, Александры Трусовой, Евгения Семененко и Софьи Самоделкиной состоялась в Москве 29 декабря.

Как сообщало ИА Регнум, российская фигуристка имеет множество наград чемпионатов России, Европы. Является серебряным призёром XXIV зимней Олимпиады в Пекине, прошедшей в 2022 году в Китае. В том же году она получила звание Заслуженного мастера спорта.

19-летняя фигуристка в октябре 2022 года перешла из группы Этери Тутберидзе к Светлане Соколовской. Также она участвует в различных ледовых шоу.

В середине декабря Трусова похвасталась в соцсетях новой квартирой. Она написала, что теперь в её жизни начинается новый этап — ремонт, с которым у неё ещё не было опыта, и попросила подписчиков делиться советами в комментариях.

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала фигуристку Трусову меркантильной, заявив, что молодая спортсменка думает только о деньгах.