Москва, 3 сентября, 2024, 14:04 — ИА Регнум. Фигуристка Александра Трусова, являющаяся обладательницей серебряной награды Олимпиады, вошла в предварительный состав сборной России по фигурному катанию на контрольные прокаты, которые состоятся в сентябре. Список участников 3 сентября опубликовала пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Контрольные прокаты сборной России будут проходить с 14 по 15 сентября в Санкт-Петербурге.

Как передавало ИА Регнум, 13 июля двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко сообщил, что Трусова приняла решение возобновить карьеру. По его словам, спортсменка готовится к соревнованиям каждый день.

В декабре 2023 года Трусова получила серьёзную травму перед премьерой ледового шоу «Русалочка», где она исполняла главную роль. По словам продюсера Яны Рудковской, спортсменка очень устала, упала и разбила ногу.

В 2022 году Трусова стала серебряной призёркой зимней Олимпиады в Пекине. Как позднее рассказала заслуженный тренер России Этери Тутберидзе, спортсменка после этого кидалась в неё коньками, а после произвольной программы устроила истерику и заявила, что ненавидит спорт. У фигуристки также есть множество наград чемпионатов России и Европы.