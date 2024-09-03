Брюссель, 3 сентября, 2024, 15:42 — ИА Регнум. Намерение Турции вступить в БРИКС никак не влияет на её отношения с Евросоюзом, заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитического ведомства союза Петер Стано.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Турция, как и любая другая страна, может решать, что лучше для нее, формировать альянсы и налаживать сотрудничество. Что касается отношений с ЕС, то Турция остается страной-кандидатом, что предусматривает некоторые ограничения. У нас с Турцией общий таможенный союз, хорошие и очень выгодные для Турции торговые отношения», — сказал он.

В то же время Стано напомнил об обязательствах Турции, которые она имеет перед Евросоюзом.

«Мы ожидаем, что государства-кандидаты разделяют ценности ЕС и приводят свою внешнюю политику в соответствие с нашей. При вступлении в ЕС страны-кандидаты должны привести всю свою политику в полное соответствие с нашей, включая проводимую в рамках торговых соглашений», — подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА Регнум, 2 сентября Турция подала официальную заявку на вступление в БРИКС.

Россия с 1 января текущего года приняла эстафету председательства в БРИКС. С 2010 года в блок входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и ЮАР. С начала текущего года к объединению присоединились Саудовская Аравия, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. В этом году Азербайджан подал заявку на вступление в БРИКС. Малайзия также выразила желание стать членом объединения.

В конце июля исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая отметил, что в блок намерены вступить порядка 30 государств.