Москва, 29 июля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Обстановка в мире, в том числе начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного, вызвала интерес многих стран к межгосударственному объединению БРИКС, заявил исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.

Иван Шилов ИА REGNUM БРИКС

«Начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить», — указал эксперт.

По его словам, в межгосударственное объединение намерены вступить порядка трёх десятков государств.

В беседе с «РИА Новости» он заметил, что до недавнего времени, а именно, до становления новых геополитических реалий, наблюдались внутренние противоречия между странами объединения и застой в развитии БРИКС.

Теперь же БРИКС, представляющий интересы глобального большинства, должен стать местом формирования новой глобальной политико-экономической системы, добавил Толорая.

Как передавало ИА Регнум, 28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна официально заявила о желании присоединиться к БРИКС. Соответствующее письмо направлено России, председательствующей в текущем году в межгосударственном объединении.

Ранее о желании присоединиться к БРИКС заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва приветствует это стремление.

С 2010 года в БРИКС входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года к объединению присоединились Саудовская Аравия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия.