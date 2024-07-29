Около 30 стран изъявили желание вступить в БРИКС
Эксперт Толорая: около 30 стран изъявили желание вступить в БРИКС
Москва, 29 июля, 2024, 04:32 — ИА Регнум. Обстановка в мире, в том числе начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного, вызвала интерес многих стран к межгосударственному объединению БРИКС, заявил исполнительный директор Национального комитета по исследованию БРИКС Георгий Толорая.
«Начало открытого конфликта между Западом и частью не-западного мира вызвал такой интерес к БРИКС, что много стран захотели в него вступить», — указал эксперт.
По его словам, в межгосударственное объединение намерены вступить порядка трёх десятков государств.
В беседе с «РИА Новости» он заметил, что до недавнего времени, а именно, до становления новых геополитических реалий, наблюдались внутренние противоречия между странами объединения и застой в развитии БРИКС.
Теперь же БРИКС, представляющий интересы глобального большинства, должен стать местом формирования новой глобальной политико-экономической системы, добавил Толорая.
Как передавало ИА Регнум, 28 июля премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим сообщил, что страна официально заявила о желании присоединиться к БРИКС. Соответствующее письмо направлено России, председательствующей в текущем году в межгосударственном объединении.
Ранее о желании присоединиться к БРИКС заявил глава министерства иностранных дел Турции Хакан Фидан. Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва приветствует это стремление.
С 2010 года в БРИКС входили Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика. С 1 января 2024 года к объединению присоединились Саудовская Аравия, Иран, Объединённые Арабские Эмираты, Египет и Эфиопия.