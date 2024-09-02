В США спрогнозировали неутешительный исход атаки ВСУ на Курскую область
NI: Украина потеряет ресурсы и ничего не сможет выиграть в Курской области
Вашингтон, 2 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Киев только потеряет человеческие и военные ресурсы в результате нападения на Курскую область и не сумеет ничего выиграть в результате этой провокации. Такое мнение 30 августа высказал обозреватель американского издания The National Interest (NI) Энтони Константини.
По словам автора статьи, нападение украинских боевиков на Курскую область вряд ли заставит Москву начать мирные переговоры с Киевом и российские военные просто будут постепенно освобождать территорию региона.
«Когда они (российские войска. — Прим. ред.) закончат с этим, Украина окажется даже в ещё более плохом положении, чем раньше: она потеряет людей, потратит вооружение и не выиграет ничего», — написал он.
Константини добавил, что на этом фоне армия России продолжит освобождение находящейся сейчас под контролем Киева территории в южной части фронта.
Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация украинской армии в Курской области преследовала целью остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться. Глава государства уточнил, что нынешние власти Украины нелегитимны и потому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене в стране военного положения.
Украинские формирования начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По данным на 1 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 8500 бойцов.