Вашингтон, 2 сентября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Киев только потеряет человеческие и военные ресурсы в результате нападения на Курскую область и не сумеет ничего выиграть в результате этой провокации. Такое мнение 30 августа высказал обозреватель американского издания The National Interest (NI) Энтони Константини.

РИА Новости/ Илья Питалев

По словам автора статьи, нападение украинских боевиков на Курскую область вряд ли заставит Москву начать мирные переговоры с Киевом и российские военные просто будут постепенно освобождать территорию региона.

«Когда они (российские войска. — Прим. ред.) закончат с этим, Украина окажется даже в ещё более плохом положении, чем раньше: она потеряет людей, потратит вооружение и не выиграет ничего», — написал он.

Константини добавил, что на этом фоне армия России продолжит освобождение находящейся сейчас под контролем Киева территории в южной части фронта.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 2 сентября президент России Владимир Путин заявил, что провокация украинской армии в Курской области преследовала целью остановить стремительное наступление российских военных в Донбассе, однако Киев не смог этого добиться. Глава государства уточнил, что нынешние власти Украины нелегитимны и потому не заинтересованы в прекращении боевых действий и отмене в стране военного положения.

Украинские формирования начали нападение на Курскую область с 6 августа. Российские военные остановили их в приграничных районах, не позволив киевским боевикам пройти вглубь территории РФ. По данным на 1 сентября, потери украинской армии на курском направлении превысили 8500 бойцов.