Москва, 1 ноября, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала 1 ноября, как фигуристка Александра Трусова кидалась в неё коньками, когда заняла второе место на Олимпиаде 2022 года.

Егор Алеев/ТАСС Александра Трусова

После произвольной программы Трусова устроила истерику и сказала, что ненавидит спорт. Тутберидзе пояснила, что у спортсменки была навязчивая идея, что, выполнив без ошибок произвольную программу, она априори станет победительницей. Но фигуристка не учитывала определённых нюансов судейства и не рассчитывала, что они сыграют такую роль.

«Я не ожидала такой реакции? Ну это же прям Сашка. Она меня ещё и пихала, толкала, а потом в раздевалке она будет пулять в меня свои коньки, которые будет снимать, а я буду уворачиваться», — рассказала тренер в интервью на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

В 2020 году Трусова уходила от Тутберидзе и тренировалась в «Ангелах Плющенко», но потом снова вернулась к тренеру, с которым заработала чемпионские титулы. Но после ОИ в 2022 году она решила вновь покинуть группу Этери Тутберидзе и перейти к тренеру Светлане Соколовской. По словам заслуженного тренера СССР по фигурному катанию Татьяны Тарасовой, решение выглядит странным, потому что фигуристка не сможет получить ничего нового от нового тренера.