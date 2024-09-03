Киев, 3 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном украинской армии городе Херсоне прогремело несколько взрывов. Об этом 3 сентября сообщило украинское издание «Общественное».

Иван Шилов ИА Регнум

«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.

Каких-либо подробностей произошедшего не приводится. При этом на временно захваченной Киевом части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.

В Минобороны РФ не сообщали о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 сентября украинские СМИ заявили о мощном взрыве в Николаеве. На тот момент на территории Николаевской области объявляли воздушную тревогу.

Днём 2 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве на территории города. При этом он не утончил каких-либо подробностей произошедшего.

Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожаре после взрывов на одном из предприятий в Шевченковском районе города. Позднее Telegram-канал «Военная хроника» написал об ударе ВКС России по заводу «Артём» в Киеве, производящему боеприпасы для украинских боевиков.