Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном ВСУ Херсоне
Киев, 3 сентября, 2024, 13:51 — ИА Регнум. Во временно подконтрольном украинской армии городе Херсоне прогремело несколько взрывов. Об этом 3 сентября сообщило украинское издание «Общественное».
«В Херсоне слышны взрывы», — говорится в сообщении.
Каких-либо подробностей произошедшего не приводится. При этом на временно захваченной Киевом части Херсонской области не объявляли воздушную тревогу.
В Минобороны РФ не сообщали о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что армия России наносит удары исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.
Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 3 сентября украинские СМИ заявили о мощном взрыве в Николаеве. На тот момент на территории Николаевской области объявляли воздушную тревогу.
Днём 2 сентября мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрыве на территории города. При этом он не утончил каких-либо подробностей произошедшего.
Ранее в этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил о пожаре после взрывов на одном из предприятий в Шевченковском районе города. Позднее Telegram-канал «Военная хроника» написал об ударе ВКС России по заводу «Артём» в Киеве, производящему боеприпасы для украинских боевиков.