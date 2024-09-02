Киев, 2 сентября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Российские Воздушно-космические силы (ВКС) ударили по заводу «Артём» в Киеве, который производит боеприпасы для украинской армии. Об этом в понедельник, 2 августа, пишет Telegram-канал «Военная хроника».

РИА Новости/Станислав Красильников

Данная информация появилась вскоре после заявления мэра украинской столицы Виталия Кличко о том, что на территории одного из киевских предприятий, расположенных в Шевченковском районе города, «произошло возгорание». Именно там располагается «Артём».

Масштабы разрушений пока неясны. «Военная хроника» утверждает, что «Артём» и раньше становился целью ВС РФ.

«В прошлый раз по заводу уже прилетало шесть крылатых ракет Х-101», — сообщили на канале.

7 июля очевидцы сообщали о прилётах в районе предприятия, после которых последовал сильный пожар.

Как ранее передавало ИА Регнум, в Киеве ранним утром 2 сентября прогремела серия взрывов. На территории всей Украины ночью была объявлена воздушная тревога.

Позднее Министерство обороны РФ сообщило, что российские вооруженные силы нанесли групповой удар с использованием высокоточного оружия большой дальности и ударных беспилотных летательных аппаратов по объектам энергетического и оборонно-промышленного комплекса Украины, занятым производством и ремонтом авиатехники и ракетного вооружения.