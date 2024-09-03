Владивосток, 3 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. Следователи, ведущие дело о вымогательстве в Приморском крае денег у участника специальной военной операции на Украине Никиты Носова, допускают, что в регионе действует организованная преступная группа (ОПГ), которая терроризирует многих бойцов СВО.

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«Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются личности всех участников происшествия и сумма причиненного им ущерба», — заявила представитель МВД РФ Ирина Волк в Telegram-канале.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье 163 УК РФ («Вымогательство»). Основанием стало видеообращение, выложенное в Сеть потерпевшим перед тем, как он решил покончить с жизнью. Никита сообщил, что потерял на фронте руку и получил соответствующую компенсацию. Когда он вернулся домой, у него начали вымогать деньги, при этом обращения в полицию не помогали.

Как передавало ИА Регнум, видео Носова распространили 1 сентября. После этого его брат обратился в дежурную часть отдела МВД по Хасанскому району в Приморье заявил о пропаже родственника и попросил помочь в его розыске.

2 сентября МВД РФ заявило, что сотрудники полиции задержали в Приморье подозреваемого в вымогательстве денег у участника СВО. Правоохранители с волонтёрами также организовали поиски автора видео и нашли его в лесу без сознания. Мужчину передали врачам скорой помощи.

По информации ИА Регнум, задержанный по подозрению в вымогательстве является гражданином России. Ему 22 года. Ранее он был судим по статьям 158 УК РФ («Кража») и 159 УК РФ («Мошенничество»).